Западная Сибирь заняла первое место в России по числу опасных метеоявлений

19.03.19 13:09

© РИА Новости. Владимир Астапкович

19 марта. Interfax-Russia.ru - Западная Сибирь, и Кемеровская область в частности, стала первой в стране по количеству наводнений, засухи, морозов и других природных метеорологических явлений, сообщила начальник Кемеровского гидрометеоцентра Раиса Бузунова.

"Западная Сибирь держала второе место по числу опасных явлений после Северо-Кавказского региона, но теперь мы занимаем первое место. В Кузбассе в 2016 году было 22 опасных явления, в 2017 - 30, в 2018 - 36. Причиной их стало потепление климата по всему миру", - сказала Р.Бузунова на пресс-конференции, организованной агентством "Интерфакс-Сибирь" в Кемерово во вторник.

Она уточнила, что если в целом по стране в 2000 году было 141 опасное явление, то в 2018 уже 590. При этом в Кузбассе в 2008 году их было всего 16, пик пришелся на 2007 год, когда было зафиксировано 45 подобных явлений.

По словам Р.Бузуновой, в прошлом году в Кузбассе в том числе была зафиксирована засуха, ставшая причиной гибели урожая на некоторых территориях, а также грозы, сопровождавшиеся шквальным ветром, метели с заносом дорог, паводки с подтоплением территорий, аномальные морозы и сильные туманы.

Говоря о примерах разрушительной силы непогоды, она напомнила о треснувшем в Кемерово в 1969 году от мороза мосте через реку Томь, и ураган в поселке Малиновка в 2002 году, когда смерч сломал и скрутил семитонный металлический столб.

Р.Бузунова отметила, что прошедшей зимой до 13 февраля морозы были ниже нормы на 15-19 градусов, после этого пошло повышение, и теперь температура на семь-восемь градусов выше нормы. При этом с 70-х годов прошлого века до начала "нулевых" среднегодовая температура в регионе была около 0 градусов, теперь она составляет 0,9 градусов тепла.

Вместе с тем стали чаще наблюдаться и такие природные явления как двойная радуга и гало, которое было зафиксировано за зиму 2018 года минимум пять раз в Кемерово и на других территориях региона.

В ходе пресс-конференции также были озвучены прогнозы метеорологов о сроках вскрытия рек и возможных паводках с подтоплением в различных районах области.

"Есть основания полагать, что вскрытие рек произойдет на три-шесть дней раньше средних многолетних сроков, которые для Томи считаются 17 апреля, для реки Кия - 23-25 апреля. Заторы возможны в верховьях Томи, на реках Мрассу, Кабырза, Кондома, что может послужить причиной подтопления населенных пунктов", - сказала ведущий гидролог Кемеровского гидрометцентра Олеся Михалева.

Максимальные уровни рек региона ожидаются в пределах нормы, но могут увеличиться в зависимости от погодных условий.

Также О.Михалева отметила, что толщина льда на реках выше нормы, в частности, на Томи он составляет около 63 см, на Кии - 90 см, что увеличивает вероятность возникновения заторов и подтоплений, в частности, вблизи Мариинска.