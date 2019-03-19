Действующие кредитные договоры могут подпасть под "ипотечные каникулы"

19.03.19 13:16

© РИА Новости. Нина Зотина

19 марта. Interfax-Russia.ru - Госдума рассматривает вопрос распространения законопроекта об "ипотечных каникулах" на действующие кредитные договоры. Соответствующий проект постановления опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Комитету Госдумы по финансовому рынку предусмотреть возможность распространения норм указанного законопроекта в отношении ипотечных кредитов, заключенных до вступления в силу проектируемого закона", - говорится в документе.

Как сообщалось, Госдума на заседании во вторник планировала рассмотреть в первом чтении законопроект о предоставлении гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "ипотечных каникул". Затем рассмотрение законопроекта было перенесено на 21 марта.

"Перенос законопроекта связан не только с темой возможного распространения его норм на действующие кредитные договоры. Но, по моему мнению, действующие кредитные договоры туда нужно включить ", - сообщил "Интерфаксу" глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В аппарате Госдумы "Интерфаксу" сообщили, что в данный момент идут консультации с правительством и ЦБ.

Согласно внесенному ранее документу, заемщик вправе в любой момент в течение времени действия ипотечного договора обратиться в банк с требованием о предоставлении льготного периода на срок не более 6 месяцев. В течение этого периода заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их. Под "ипотечные каникулы" могут подпасть договоры, отвечающие трем условиям: ранее положения ипотечного договора не изменялись по требованию заемщика, предметом ипотеки является единственное жилое помещение заемщика, заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

В проекте закона определены пять критериев трудной жизненной ситуации.

На предоставление "ипотечных каникул" могут претендовать граждане, зарегистрировавшиеся в качестве безработных, инвалиды I или II группы, граждане, признанные временно нетрудоспособными на срок более 2 месяцев, а также в случае смерти трудоспособного близкого родственника-заемщика, который имел на иждивении нетрудоспособных членов семьи. На льготный период могут претендовать граждане и индивидуальные предприниматели в случае снижения их заработной платы или дохода более чем на 30% за месяц по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год.

В случае принятия предполагалось, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования. При этом планировалось, что "ипотечные каникулы" будут распространяться только на новые кредитные договоры.