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19.03.19 13:23

Для Кремля лучше, чтобы к власти на Украине пришел мудрый политик - Песков

© РИА Новости. Алексей Дружинин
19 марта. Interfax-Russia.ru - В Кремле заинтересованы в победе на президентских выборах на Украине человека, который будет трезво оценивать реальность, и будет проводить курс не на войну, а на мир, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он прокомментировал тезис украинских политологов о том, что для Кремля в качестве победителя на выборах президента Украины лучше кто угодно, только не Петр Порошенко.

"Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел, был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, и который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе, с Российской Федерацией. Это можно сказать однозначно", - подчеркнул Д.Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отрицательно ответил на вопрос, возможно ли улучшение отношений с Украиной в случае победы на выборах П.Порошенко.

"Что касается, при ком (после президентских выборов на Украине) может быть лучше для наших двусторонних отношений, можно сказать однозначно, что опять же при нынешнем (П.Порошенко - президент Украины) лучше быть не может", - сказал Д.Песков во вторник журналистам, которые спросили его, есть ли среди нынешних кандидатов в президенты Украины человек, при котором российско-украинские отношения могли бы развиваться более плодотворно.

Д.Песков отметил, что президент России Владимир Путин, находясь в понедельник в Крыму, "весьма исчерпывающе охарактеризовал свое отношение к перспективам выстраивания хоть каких-то отношений с нынешним руководством Украины".

"Это было сделано весьма красноречиво и не нуждается в каких-то дополнениях", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Накануне на встрече с общественностью Крыма и Севастополя президент РФ отметил, что народы России и Украины никогда не сорились, "а непонимание у нас есть только с сегодняшним руководством Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-либо позитивного результата в развитии наших отношений".

Как отметил В.Путин, "то, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение". "Поэтому как только здравый смысл восторжествует, мы на уровне руководства тоже будем выстраивать отношения", - сказал президент.

Он выразил надежду на то, что "волна различных предвыборных ситуаций и комбинаций на Украине, которую мы сейчас наблюдаем, замешанная на русофобии, схлынет, и будут созданы хоть какие-нибудь условия для развития межгосударственных связей".

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