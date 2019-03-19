При содействии прокуратуры удалось добиться погашения долгов по зарплате на 26 млрд руб - Путин

19.03.19 13:50

© РИА Новости. Алексей Филиппов

19 марта. Interfax-Russia.ru - Работа органов прокуратуры позволила в 2018 году погасить задолженность работодателей перед своими сотрудниками по зарплате на сумму, превышающую 26 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин.

"При непосредственном участии органов прокуратуры были погашены задолженности по зарплатам граждан", - сказал он, выступая во вторник на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

"По зарплате, конечно, это значимый результат. Погашена задолженность на сумму более чем в 26 млрд рублей", - добавил президент.

Одновременно он отметил, что количество нарушений прав граждан, связанных с оплатой их труда, в 2018 году снизилось на 15% по сравнению с предыдущим годом.

В.Путин заметил, что в целом в 2018 году органы прокуратуры рассмотрели порядка 5 млн обращений граждан.