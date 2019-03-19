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19.03.19 13:57
Путин: Генпрокуратура должна решительно реагировать на нарушения прав бизнеса
"Я прошу прокуроров решительно реагировать на нарушения в этой сфере, оказывать предпринимателям эффективную помощь, поддержку в отстаивании их законных прав и интересов", - сказал В.Путин во вторник на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.
Президент отметил, что крайне необходимо содействие улучшению делового климата.
В.Путин подчеркнул, что безосновательное нахождение под стражей представителей бизнеса недопустимо.
"Ваша прямая обязанность - вести мониторинг ситуации, связанной с уголовным преследованием представителей бизнеса, и при необходимости оперативно использовать меры прокурорского реагирования. В том числе не допускать безосновательного продления пребывания под стражей или действий, которые ведут к разрушению компаний, к тому, что люди теряют рабочие места", - сказал В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.
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