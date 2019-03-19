Путин призвал применять аресты адекватно тяжести обвинения

19.03.19 14:00

© РИА Новости. Григорий Сысоев

19 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин предостерег правоохранительные органы от необоснованных арестов фигурантов уголовных дел: эта мера пресечения должна соответствовать тяжести обвинения.

"Должны соблюдаться нормы Уголовно-процессуального законодательства о разумных сроках уголовного судопроизводства, а избрание такой меры пресечения, как содержание под стражей должно соответствовать тяжести предъявляемых обвинений", - сказал В.Путин на коллегии Генпрокуратуры во вторник.

"Этого не нужно делать просто, как полагают некоторые работники следствия, для более качественного расследования", - отметил глава государства.

Он призвал также ответственно относиться к рассмотрению уголовных дел "в особом порядке".

"Если есть сомнения в доказанности обвинения, в добровольности и осознанности заявления обвиняемых (подающих) такое ходатайство, нужно требовать рассмотрения дел в обычном порядке", - сказал президент.

По его словам, рассмотрение дел в особом порядке "не должно служить прикрытием некачественной некомпетентной работы следователей".

Также В.Путин потребовал от прокуратуры усилить контроль за условиями содержания людей в местах лишения свободы.

Выступая во вторник на коллегии Генпрокуратуры, В.Путин отметил, что "в поле постоянного внимания прокуратуры должна оставаться уголовно-исполнительная система".

"Вместе с коллегами из ФСИН, уполномоченными по правам человека в регионах, представителями правозащитных организаций, прокуроры обязаны усилить надзор за условиями, в которых оказываются люди, лишенные свободы", - сказал президент.

В.Путин подчеркнул, что прокурорские работники должны "добиваться строгого соблюдения современных стандартов содержания и медицинского обеспечения".