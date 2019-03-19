Путин призвал применять аресты адекватно тяжести обвинения

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19 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин предостерег правоохранительные органы от необоснованных арестов фигурантов уголовных дел: эта мера пресечения должна соответствовать тяжести обвинения.
"Должны соблюдаться нормы Уголовно-процессуального законодательства о разумных сроках уголовного судопроизводства, а избрание такой меры пресечения, как содержание под стражей должно соответствовать тяжести предъявляемых обвинений", - сказал В.Путин на коллегии Генпрокуратуры во вторник.
"Этого не нужно делать просто, как полагают некоторые работники следствия, для более качественного расследования", - отметил глава государства.
Он призвал также ответственно относиться к рассмотрению уголовных дел "в особом порядке".
"Если есть сомнения в доказанности обвинения, в добровольности и осознанности заявления обвиняемых (подающих) такое ходатайство, нужно требовать рассмотрения дел в обычном порядке", - сказал президент.
По его словам, рассмотрение дел в особом порядке "не должно служить прикрытием некачественной некомпетентной работы следователей".
Также В.Путин потребовал от прокуратуры усилить контроль за условиями содержания людей в местах лишения свободы.
Выступая во вторник на коллегии Генпрокуратуры, В.Путин отметил, что "в поле постоянного внимания прокуратуры должна оставаться уголовно-исполнительная система".
"Вместе с коллегами из ФСИН, уполномоченными по правам человека в регионах, представителями правозащитных организаций, прокуроры обязаны усилить надзор за условиями, в которых оказываются люди, лишенные свободы", - сказал президент.
В.Путин подчеркнул, что прокурорские работники должны "добиваться строгого соблюдения современных стандартов содержания и медицинского обеспечения".