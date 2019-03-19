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19.03.19 14:04
Десять пропавших моряков с горевших в Черном море танкеров будут признаны погибшими
"Десять человек до сих пор не обнаружены и числятся пропавшими без вести", - сказал В. Чернов журналистам в Новороссийске во вторник.
По его словам, по закону они будут признаны погибшими по решению суда спустя полгода после обращения родственников в судебные инстанции. Он подчеркнул, что все тела погибших, которые были обнаружены при проведении поисково-спасательной операции, были отправлены на родину.
Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко добавил, что тела всех членов экипажа были идентифицированы.
Также стало известно, что агентирующая компания судовладельца танкеров, более месяца горевших в Черном море, - ООО "Ювас Транс", отбуксирует потушенные танкеры на судоремонтные предприятия собственными силами. Об этом сообщил первый заместитель руководителя ФГБУ "Морспасслужба" Виктор Чернов журналистам в Новороссийске во вторник.
"Представителю судовладельца - компании ООО "Ювас Транс" 15 марта мы по актам передали контроль над этими судами",- сказал В.Чернов, отметив, что суда полностью потушены и не представляют угрозу ни для окружающей среды, ни для судоходства.
"За оказанием помощи по буксировке они к нам не обращались",- добавил В.Чернов.
Газовозы "Канди" и "Маэстро" на данный момент стоят на якорях, состояние судов стабильное. Пожар на одном из них прекратился в конце февраля, на втором - в начале марта, представители судовладельца их уже обследовали.
Два судна со сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.
Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Источники "Интерфакса" считают, что танкеры работали по "серым схемам" и, возможно, нарушили технику безопасности.
Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять - пропали без вести, 12 - спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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