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19.03.19 14:21
Путин призвал прокуратуру проконтролировать расходование средств на реализацию нацпроектов
"На эти программы направляются значительные, если не сказать, беспрецедентно большие ресурсы. И они должны быть израсходованы адресно, рационально, приносить ожидаемый результат обществу. Прошу в рамках вашей компетенции тщательно за этим следить", - сказал В.Путин, выступая на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.
Не менее важно, добавил президент, содействовать формированию нормативной базы национальных проектов.
В.Путин напомнил, что за предстоящие два года детальную ревизию должны пройти все акты в сфере надзора и контроля. "От архаизмов, от всего, что тормозит наше развитие, нужно самым решительным образом избавляться, но делать это в высшей степени аккуратно", - отметил глава государства.
Он добавил, что власти понимают, "сколько здесь рисков, нужно быть очень внимательными при принятии определенных решений".
"Уверен, что с коллегами из других ведомств, с парламентариями, с деловым сообществом и прежде всего с правительство вы примете самое активное участие в разработке и обновлении нормативной базы, в том числе и ведомственной. Я вас прошу и на это обратить внимание", - сказал В.Путин.
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