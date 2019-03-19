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19.03.19 14:25

Путин считает недопустимыми преступления в сфере ОПК

© РИА Новости. Максим Блинов
19 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин потребовал от Генпрокуратуры предотвращать нарушения закона в сферах, обеспечивающих повышение обороноспособности страны.

"Более эффективным стал надзор за деятельностью оборонно-промышленного комплекса. Мы с вами хорошо знаем, что значительные средства мы распределяем на эти цели, и нам нужно добиться того, чтобы все, что связано с выполнением наших планов в области повышения обороноспособности страны, было поставлено на государственные серьезные рельсы, чтобы не было там допущено никаких нарушений, никакого воровства, что самое главное", - сказал В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Он добавил, что, "к сожалению", такие факты имели место.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка, в свою очередь, заявил, что прокурорские проверки в минувшем году привели к возбуждению более 400 уголовных дел по фактам нарушений в оборонно-промышленном комплексе, и необходимо ужесточать спрос с допускающих такие нарушения должностных лиц.

"По итогам проведенных прокурорами проверок в сфере ОПК за год пресечено более 36 тыс. нарушений законов, возбуждено 437 уголовных дел", - сказал Ю.Чайка во вторник, выступая на коллегии ведомства.

"Когда проблема напрямую касается обороноспособности страны, необходимо ужесточать спрос с должностных лиц государственных заказчиков (головных исполнителей), допустивших такие организации в оборонную отрасль",- заявил генпрокурор.

По его словам, проведённая прокурорами совместно с Минобороны работа способствовала сокращению размера просроченной дебиторской задолженности головных исполнителей оборонного заказа перед министерством почти на 200 млрд рублей.

"При этом в одном из случаев бывшие руководители подразделения, отвечающие за претензионную работу ведомства, не принимали мер к взысканию долгов, причинив государству многомиллиардный ущерб. Что удивительно, после увольнения они трудоустроились в те самые предприятия-должники и теперь выступают в судах против Минобороны. Нами принимаются меры по восстановлению пропущенных сроков исковой давности и уголовному преследованию виновных", - подчеркнул Ю.Чайка.

Он добавил, что в прокуратуре уже не первый год наблюдают вовлечение в кооперацию по оборонному заказу фирм-"однодневок", которых только в прошлом году выявлено 3,7 тыс. "Работа по их удалению из реестра юридических лиц совместно с налоговыми органами, Росфинмониторингом ведется. К уголовной ответственности привлекаются организаторы лжефирм, но, очевидно, этого недостаточно. С учетом определенных президентом в мае прошлого года стратегических задач развития государства поручаю обеспечить надзорное сопровождение мероприятий государственных программ в различных отраслях оборонно-промышленного комплекса, его диверсификации", - сказал Ю.Чайка.

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