|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.03.19 14:26
Чайка назвал вопиющей ситуацию с избиениями заключенных в колониях
"Через месяц нам предстоит обсудить на заседании коллегии вопрос соблюдения прав арестованных и осужденных граждан. Он назрел давно. Несмотря на принимаемые меры, кардинального улучшения ситуации в системе исполнения наказаний не наступило. Более того, минувший год отмечен вопиющими случаями жестокого избиения сотрудниками ФСИН арестованных и осужденных", - сказал Ю.Чайка во вторник, выступая на коллегии ведомства.
Комиссиями Генпрокуратуры с выездом в регионы установлены многочисленные факты неправомерного наложения взысканий на лишенных свободы лиц, применения в отношении них спецсредств, причинения им физических и нравственных страданий, отметил он.
"Основная причина всех этих безобразий - недостаточная открытость пенитенциарной системы и круговая порука, порожденные неэффективным ведомственным контролем.
В целях улучшения состояния законности кроме традиционных мер реагирования нами предложены организационно-правовые решения, в их числе расширение полномочий общественных наблюдательных комиссий", - заявил генпрокурор.
По его словам, должен быть установлен жесткий контроль за устранением всех отмеченных и других выявленных вами нарушений.
ПЫТКИ В КОЛОНИЯХ
В 2018 году достоянием гласности стал ряд случаев пыток подследственных и заключенных в местах принудительного содержания.
В конце ноября 2018 года Верховный суд (ВС) России указал, что никакие обстоятельства, в том числе распоряжения вышестоящих органов или должностных лиц, не могут быть основанием для применения физической силы, специальных средств, а также мер психического и физического воздействия с нарушением допустимых пределов к осужденным.
ПУТИН ТРЕБУЕТ УСИЛИТЬ НАДЗОР ЗА УСЛОВИЯМИ СОДЕРЖАНИЯ
В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что уголовно-исполнительная система страны должна быть усовершенствована и усилен общественный контроль над ней, но ломать систему не надо.
"Говорить о том, что там нужно все переломать, тоже было бы неправильно. Там нужно совершенствовать эту систему, повышать уровень гражданского контроля - вот с этим я согласен полностью", - сказал он на большой пресс-конференции 20 декабря.
Глава государства напомнил, что в стране созданы соответствующие комиссии, которые "должны работать и будут получать поддержку со стороны государства, со стороны президента". "Надеюсь, что они тоже сыграют свою позитивную роль в решении тех проблем, которые, безусловно, в системе есть. Это правда", - сказал В.Путин.
При этом он заявил о недопустимости практики пыток в российских колониях и необходимости наказания виновников. "То, что мы видим, факты, которые всплывают, разумеется, это абсолютно недопустимо. Любые нарушения закона, тем более пытки - это преступление, и эти преступления должны быть наказаны", - сказал президент.
Отвечая на вопрос журналистов относительно громких скандалов, связанных с обнародованием СМИ фактов пыток и жестокого отношения к заключенным, глава государства отметил: "Эти правонарушения должны быть наказаны. И, кстати говоря, так и происходит, когда, в том числе с помощью средств массовой информации, такие факты всплывают".
19 марта, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ, В.Путин потребовал от прокуратуры усилить контроль за условиями содержания людей в местах лишения свободы.
В.Путин отметил, что "в поле постоянного внимания прокуратуры должна оставаться уголовно-исполнительная система". "Вместе с коллегами из ФСИН, уполномоченными по правам человека в регионах, представителями правозащитных организаций, прокуроры обязаны усилить надзор за условиями, в которых оказываются люди, лишенные свободы", - сказал президент.
В.Путин подчеркнул, что прокурорские работники должны "добиваться строгого соблюдения современных стандартов содержания и медицинского обеспечения".
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket