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19.03.19 14:26

Чайка назвал вопиющей ситуацию с избиениями заключенных в колониях

© РИА Новости. Максим Блинов
19 марта. Interfax-Russia.ru - Генпрокурор РФ Юрий Чайка связывает резонансные случаи применения насилия в колониях с недостаточной открытостью системы ФСИН, считает необходимым расширение полномочий общественно-наблюдательных комиссий (ОНК).

"Через месяц нам предстоит обсудить на заседании коллегии вопрос соблюдения прав арестованных и осужденных граждан. Он назрел давно. Несмотря на принимаемые меры, кардинального улучшения ситуации в системе исполнения наказаний не наступило. Более того, минувший год отмечен вопиющими случаями жестокого избиения сотрудниками ФСИН арестованных и осужденных", - сказал Ю.Чайка во вторник, выступая на коллегии ведомства.

Комиссиями Генпрокуратуры с выездом в регионы установлены многочисленные факты неправомерного наложения взысканий на лишенных свободы лиц, применения в отношении них спецсредств, причинения им физических и нравственных страданий, отметил он.

"Основная причина всех этих безобразий - недостаточная открытость пенитенциарной системы и круговая порука, порожденные неэффективным ведомственным контролем.

В целях улучшения состояния законности кроме традиционных мер реагирования нами предложены организационно-правовые решения, в их числе расширение полномочий общественных наблюдательных комиссий", - заявил генпрокурор.

По его словам, должен быть установлен жесткий контроль за устранением всех отмеченных и других выявленных вами нарушений.

ПЫТКИ В КОЛОНИЯХ

В 2018 году достоянием гласности стал ряд случаев пыток подследственных и заключенных в местах принудительного содержания.

В конце ноября 2018 года Верховный суд (ВС) России указал, что никакие обстоятельства, в том числе распоряжения вышестоящих органов или должностных лиц, не могут быть основанием для применения физической силы, специальных средств, а также мер психического и физического воздействия с нарушением допустимых пределов к осужденным.

ПУТИН ТРЕБУЕТ УСИЛИТЬ НАДЗОР ЗА УСЛОВИЯМИ СОДЕРЖАНИЯ

В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что уголовно-исполнительная система страны должна быть усовершенствована и усилен общественный контроль над ней, но ломать систему не надо.

"Говорить о том, что там нужно все переломать, тоже было бы неправильно. Там нужно совершенствовать эту систему, повышать уровень гражданского контроля - вот с этим я согласен полностью", - сказал он на большой пресс-конференции 20 декабря.

Глава государства напомнил, что в стране созданы соответствующие комиссии, которые "должны работать и будут получать поддержку со стороны государства, со стороны президента". "Надеюсь, что они тоже сыграют свою позитивную роль в решении тех проблем, которые, безусловно, в системе есть. Это правда", - сказал В.Путин.

При этом он заявил о недопустимости практики пыток в российских колониях и необходимости наказания виновников. "То, что мы видим, факты, которые всплывают, разумеется, это абсолютно недопустимо. Любые нарушения закона, тем более пытки - это преступление, и эти преступления должны быть наказаны", - сказал президент.

Отвечая на вопрос журналистов относительно громких скандалов, связанных с обнародованием СМИ фактов пыток и жестокого отношения к заключенным, глава государства отметил: "Эти правонарушения должны быть наказаны. И, кстати говоря, так и происходит, когда, в том числе с помощью средств массовой информации, такие факты всплывают".

19 марта, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ, В.Путин потребовал от прокуратуры усилить контроль за условиями содержания людей в местах лишения свободы.

В.Путин отметил, что "в поле постоянного внимания прокуратуры должна оставаться уголовно-исполнительная система". "Вместе с коллегами из ФСИН, уполномоченными по правам человека в регионах, представителями правозащитных организаций, прокуроры обязаны усилить надзор за условиями, в которых оказываются люди, лишенные свободы", - сказал президент.

В.Путин подчеркнул, что прокурорские работники должны "добиваться строгого соблюдения современных стандартов содержания и медицинского обеспечения".

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