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19.03.19 14:34
Прокуроры РФ рассмотрели за год 4,8 млн обращений, приняли более 1 млн граждан
"В минувшем году их поступило почти 4,8 млн. Более половины жалоб разрешено непосредственно в органах прокуратуры, каждая пятая - удовлетворена", - сказал Ю. Чайка на коллегии ведомства.
По его словам, "многие касались защиты интересов жителей целых городов и поселков, работников предприятий с многотысячными коллективами".
На личном приеме приняты более 1 млн человек, в том числе с выездом в отдаленные районы, посещением на дому ветеранов, инвалидов.
"Если суммировать все эти меры с другими результатами надзора, то можно с уверенностью сказать, что за год прокуроры помогли многим миллионам граждан",- отметил генпрокурор.
Генпрокурор РФ Юрий Чайка также отметил, что по итогам 2018 года органам прокуратуры удалось переломить ситуацию с обманутыми дольщиками.
"По итогам года могу сказать, что нам удалось "качнуть маятник" в сфере долевого строительства. Применялся весь доступный арсенал мер воздействия. Как следствие, в активе - сотни достроенных объектов, громкие дела, аресты виновных. Но и проблем еще достаточно. Их решение во многом зависит от вас", - сказал генпрокурор.
В качестве примера он привел ситуацию в Хабаровске, где в связи со срывом сроков строительства четырех домов в минувшем году появились 452 обманутых дольщика.
Генпрокурор РФ потребовал от своих подчиненных в регионах продолжать оказывать давление на чиновников и недобросовестных застройщиков для защиты прав обманутых дольщиков.
"Используя свой авторитет на местах, добивайтесь ощутимых для людей результатов. Если деньги сданы, а дома не построены, значит, как минимум, есть нерадивые чиновники, ничего кроме согласований не сделавшие, и недобросовестные предприниматели. Вот и держите их жесткой хваткой до выдачи ключей от квартир", - добавил Ю.Чайка.
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