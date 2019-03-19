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Прокуроры РФ рассмотрели за год 4,8 млн обращений, приняли более 1 млн граждан

© РИА Новости. Григорий Сысоев
19 марта. Interfax-Russia.ru - Почти 5 млн жалоб и заявлений от граждан поступило в органы прокуратуры РФ в 2018 году, каждая пятая из них удовлетворена, сообщил Генпрокурор России Юрий Чайка.

"В минувшем году их поступило почти 4,8 млн. Более половины жалоб разрешено непосредственно в органах прокуратуры, каждая пятая - удовлетворена", - сказал Ю. Чайка на коллегии ведомства.

По его словам, "многие касались защиты интересов жителей целых городов и поселков, работников предприятий с многотысячными коллективами".

На личном приеме приняты более 1 млн человек, в том числе с выездом в отдаленные районы, посещением на дому ветеранов, инвалидов.

"Если суммировать все эти меры с другими результатами надзора, то можно с уверенностью сказать, что за год прокуроры помогли многим миллионам граждан",- отметил генпрокурор.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка также отметил, что по итогам 2018 года органам прокуратуры удалось переломить ситуацию с обманутыми дольщиками.

"По итогам года могу сказать, что нам удалось "качнуть маятник" в сфере долевого строительства. Применялся весь доступный арсенал мер воздействия. Как следствие, в активе - сотни достроенных объектов, громкие дела, аресты виновных. Но и проблем еще достаточно. Их решение во многом зависит от вас", - сказал генпрокурор.

В качестве примера он привел ситуацию в Хабаровске, где в связи со срывом сроков строительства четырех домов в минувшем году появились 452 обманутых дольщика.

Генпрокурор РФ потребовал от своих подчиненных в регионах продолжать оказывать давление на чиновников и недобросовестных застройщиков для защиты прав обманутых дольщиков.

"Используя свой авторитет на местах, добивайтесь ощутимых для людей результатов. Если деньги сданы, а дома не построены, значит, как минимум, есть нерадивые чиновники, ничего кроме согласований не сделавшие, и недобросовестные предприниматели. Вот и держите их жесткой хваткой до выдачи ключей от квартир", - добавил Ю.Чайка.

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