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19.03.19 14:39
Путин обратил внимание прокуратуры на несанкционированные свалки
"Более эффективной должна стать работа органов прокуратуры в области охраны окружающей среды и природопользования. Вы знаете, насколько это чувствительный вопрос для общества, для людей, да и в экономике это очень важный фактор", - сказал В.Путин во вторник на заседании коллегии Генпрокуратуры.
Он напомнил, что сейчас Россия переходит на новые экологические стандарты. "Нужно внимательно за этим смотреть. Речь идет о наведении порядка в сфере обращения с коммунальными отходами, оперативной реакции на несанкционированные свалки. Все обращения граждан должны рассматриваться самым тщательным образом и вести к принятию конкретных мер", - подчеркнул В.Путин.
Он попросил прокурорских работников "добиваться принятия этих мер".
В.Путин напомнил, что сейчас идет внедрение новейших наиболее доступных технологий, и первые 300 предприятий должны начать работать по этим новым правилам уже в текущем году. "Это предприятия первой категории, оказывающие наиболее серьезное негативное воздействие на окружающую среду. С 2022 года и другие в эту работу должны включиться", - отметил он.
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