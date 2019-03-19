Первый в этом году случай заболевания корью зафиксирован в Калининграде

19.03.19 14:40

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

19 марта. Interfax-Russia.ru - В Калининграде выявлен первый в этом году случай заболевания корью, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора во вторник.

"Инфекционное заболевание выявлено у калининградки, которая накануне вернулась из зарубежной поездки. Недомогание женщина почувствовала уже во время перелета в родные места", - рассказали в ведомстве.

У заболевшей женщины наблюдались высокая температура, кашель, конъюнктивит и сыпь. В результате в очаге заболевания оказались не только ее попутчики в самолете, которым она возвращалась, но и жители девятиэтажного дома, где более 200 квартир.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елены Бабуры, для предотвращения возможной вспышки кори медицинские работники пройдут по квартирам и выяснят, кто живет, и по медицинской документации установят, привиты они или нет.

"В итоге будет составлен список нуждающихся в вакцинации. Людям предложат привиться против кори. 72 часа дается на локализацию эпидемиологической ситуации. И только после этого, можно сделать вывод, получил ли вирус кори распространение в нашем регионе", - сказала она.

По информации управления, в 2018 году в области было зарегистрировано два случая инфекции. Больной корью ребёнок пришёл в ФАП с симптомами болезни. При этом второй ребёнок, которого привели в тот же ФАП за справкой в садик, не был привит и заразился.