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19.03.19 14:44

Экс-чиновника из Сочи обвинили в закупке льготникам непригодных для жилья квартир

© РИА Новости. Алексей Майшев
19 марта. Interfax-Russia.ru - Бывшему директору департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимиру Пермякову предъявлено окончательное обвинение в незаконном расходовании бюджетных средств на 30 млн рублей, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края во вторник.

"В конце 2012 года В.Пермяков заключил 26 муниципальных контрактов на приобретения квартир детям-сиротам в многоквартирных домах Хостинского района Сочи. При этом он заведомо знал, что приобретаемые объекты недвижимости не соответствуют требованиям, предъявляемым к жилому помещению: дома не сданы в эксплуатацию, отсутствует отопление, система вентиляции воздуха, не все дома газифицированы", - сказал сотрудник пресс-службы.

По мнению следственных органов, экс-директор департамента имущественных отношений администрации Сочи допустил незаконное расходование бюджетных средств в сумме свыше 28 млн рублей, а также нарушил права и законные интересы 26 детей, оставшихся без попечения родителей.

В отношении В.Пермякова было возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 285 УК РФ (использование служебных полномочий вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности, повлекшее тяжкие последствия). Дело направлено в Центральный райсуд Сочи для рассмотрения по существу.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вину в совершенных преступлениях он не признал, отметили в пресс-службе.

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