Власти Ингушетии не собираются менять статус республики - Евкуров

19.03.19 14:49

© РИА Новости. Евгений Биятов

19 марта. Interfax-Russia.ru - В планах региональных властей нет упразднение или изменение статуса республики, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ходе послания Народному собранию региона в Магасе.

"И сегодня важно, чтобы жители региона услышали, что Республика Ингушетия не будет упразднена, и никто не планирует менять её статус - объединять или разделять на сегменты", - сказал руководитель региона.

При этом он заверил, что никакого административно-территориального деления не будет.

Говоря о важности соглашения об установлении границы с Чеченской республикой, Ю.-Б.Евкуров отметил, что это решение было принято с пониманием ответственности перед будущим двух народов.

"Мы закрепили границу между двумя братскими народами, которая была определена де-факто еще в августе 1993 года. И в сентябре 2018 года подписали соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой. Нам предопределено было жить рядом, а значит, мы не должны оставлять территориальную проблему нашим потомкам", - заявил глава субъекта.

По его мнению, подписанное соглашение имеет большое историческое значение для жителей обоих регионов. Закон вступил в силу 16 октября 2018 года и 26-летний спор в вопросе определения границ разрешился.

"Этот шаг был направлен на сохранение и укрепление ингушской государственности", - добавил ингушский лидер.

Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

8 ноября в КС РФ поступил запрос Евкурова о проверке конституционности соглашения и закона о границах между Ингушетией и Чечней. 6 декабря КС РФ признал конституционным упомянутое соглашение и закрепивший его закон.

1 марта Федеральная кадастровая палата Росреестра внесла сведения о границе между Чечнёй и Ингушетией в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН).