Семь боеприпасов времен войны обезвредили за сутки в Калининградской области

19.03.19 15:04

© РИА Новости. Виталий Аньков

19 марта. Interfax-Russia.ru - В Калининградской области шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезвредили за сутки саперы рядом с популярным кафе на побережье Балтийского моря, ещё одну мину - в районе реки Граевки, сообщила пресс-служба Балтийского флота во вторник.

"Два артиллерийских снаряда калибра 80-мм, два 76-мм артиллерийских снаряда и два 37-мм боеприпаса были найдены в районе популярного у жителей и гостей области кафе "Витланд" на побережье Балтийского моря", - говорится в релизе.

Кроме того, 120-мм минометная мина обезврежена в районе реки Граевки Светловского городского округа.

"Все опасные находки вывезены на полигон, где будут уничтожены методом подрыва", - говорится в сообщении.

По данным штаба флота, "обезвреживание взрывоопасных предметов в районах области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, проводится группами разминирования практически ежедневно".