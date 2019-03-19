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19.03.19 15:04
Семь боеприпасов времен войны обезвредили за сутки в Калининградской области
"Два артиллерийских снаряда калибра 80-мм, два 76-мм артиллерийских снаряда и два 37-мм боеприпаса были найдены в районе популярного у жителей и гостей области кафе "Витланд" на побережье Балтийского моря", - говорится в релизе.
Кроме того, 120-мм минометная мина обезврежена в районе реки Граевки Светловского городского округа.
"Все опасные находки вывезены на полигон, где будут уничтожены методом подрыва", - говорится в сообщении.
По данным штаба флота, "обезвреживание взрывоопасных предметов в районах области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, проводится группами разминирования практически ежедневно".
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