Жителей пострадавшего дома в Магнитогорске переселят до конца года

19.03.19 15:13

© РИА Новости. МЧС РФ

19 марта. Interfax-Russia.ru - Вопрос расселения жителей пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске будет решен до конца 2019 года, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области во вторник.

На переселение выделено 900 млн рублей, в том числе 500 млн рублей из федерального бюджета, 100 млн из областного бюджета и 300 млн рублей от Магнитогорского металлургического комбината.

"Право на переселение получили жители всего дома. Люди не остались один на один со своей бедой. Кто по тем или иным причинам не хочет оставаться в этом доме, сможет приобрести новое жилье, причем люди не ограничены в выборе: они смогут купить жилые дома или квартиры в любом населенном пункте. Те, кто захочет по-прежнему проживать в своих квартирах, смогут остаться. В любом случае право выбора за магнитогорцами", - цитирует пресс-служба слова Б.Дубровского.

Выплата будет рассчитываться исходя из площади жилого помещения и стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения для Челябинской области (31 тыс. 725 рублей). Пресс-служба уточняет, что жители, которые решат переехать, должны будут безвозмездно передать свои квартиры администрации Магнитогорска не позднее 1 декабря 2019 года.

В настоящее время в списке переселенцев 139 человек из двух демонтированных подъездов.

"Для них приобретено уже 72 квартиры. На эти цели государством отдельно из федерального бюджета выделено более 133 млн 625 тыс. рублей", - уточняется в сообщении.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Подъезд был полностью разрушен, погибли 39 человек.

Ранее сообщалось, что конструкции здания находятся в работоспособном состоянии, эксперты пришли к выводу, что дом пригоден для дальнейшего проживания. В настоящее время экспертное заключение направлено на госэкспертизу. Окончательное решение по ее результатам будет озвучено до 1 апреля.