Минвостокразвития призывает не торопиться с созданием ТОР на Таймыре

19.03.19 15:19

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

19 марта. Interfax-Russia.ru - Минвостокразвития считает преждевременным создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР или ТОР) в границах Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края - пока не подготовлена и не одобрена система преференций для Арктики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Правительство в конце 2018 года по итогам совещания о развитии Арктики поручило профильным ведомствам проработать совместно с заинтересованными организациями вопрос о возможности создания ТОР на Таймыре.

В пресс-службе Минэкономразвития агентству отметили, что "необходимо дополнительно рассмотреть указанный вопрос с учетом дополнительного поступления информации от правительства Красноярского края и ее отработки с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти".

В частности, прорабатываются вопросы наличия инвестиционных проектов, земельно-имущественных комплексов и объектов инфраструктуры, а также анализируется социально-экономические последствия создания ТОСЭР в регионе, сказал представитель Минэкономразвития.

Как сообщалось, министр энергетики Александр Новак в конце 2018 года на совещании по вопросам развития Арктики предложил создать ТОР на Таймыре.

Позже полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, возглавляющий Государственную комиссию по Арктике в интервью "Интерфаксу" высказывал мнение, что механизм территорий опережающего развития на Арктику переносить неправильно. Он отмечал, что ТОР как модель создавалась для развития наиболее инвестиционно востребованных территорий.

"Арктика - это совсем другое, правда? Не очень инвестиционно привлекательная территория. Поэтому поддержка должна строиться по-другому. Арктика - один большой ТОР, в ней необходимо льготировать всё! Поэтому, мое личное мнение - механизм ТОР на Арктику переносить неправильно. В Арктике надо создавать единую систему преференций для всех новых реализуемых инвестпроектов. Режим налоговых каникул может стать базовым предложением по Арктике. Кроме того, обсуждается механизм налогового вычета по вложению в геологоразведку, и еще много всего другого. Но давайте дождемся окончательного одобрения предложений (о системе преференций для Арктики - ИФ)", - заметил Ю.Трутнев.