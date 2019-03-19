Госдума не собирается возвращать летнее и зимнее время

19.03.19 15:22

© РИА Новости. Владимир Астапкович

19 марта. Interfax-Russia.ru - Внесенный в Госдуму депутатом-единороссом законопроект о возврате переходов каждые полгода с летнего на зимнее время и обратно не имеет перспектив на принятие, утверждают в парламентском большинстве.

"Законопроект фракцией не рассматривался, как и ее координационным советом. Как правило, фракция не поддерживает законопроекты, которые внесены депутатами без предварительных консультаций и обсуждений в рамках экспертного и координационного советов", - цитирует пресс-служба единороссов во вторник первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрея Исаева.

Так представитель руководства фракции прокомментировал проект закона своего коллеги по парламентскому большинству Андрея Барышева, который во вторник внес в Госдуму поправки в действующий федеральный закон "Об исчислении времени". Согласно предложенным изменениям часы должны переводиться на час вперед в марте и на один час назад в октябре.

Говоря об инициативе, в целом, А.Исаев отметил, что вопрос о переводе стрелок неоднократно обсуждался.

"У такого решения есть много сторонников и противников, дискуссия между которыми может продолжаться до бесконечности. Тем не менее, решение, устраивающее большинство людей, было принято и вряд ли государство должно постоянно менять позицию в этом чувствительном для людей вопросе", - заявил политик.

Россия с октября 2014 года постоянно живет по зимнему времени.

8 февраля 2011 года занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев объявил о решении отменить с осени 2011 года переход на "зимнее" время. Весной 2011 года Россия перешла на "летнее" время, и традиционного перевода стрелок часов осенью не проводилось. С этого момента Россия стала единственной страной в мире, круглогодично живущей по "летнему" времени.

22 июля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о возврате к "зимнему" времени и 26 октября 78 регионов России перевели стрелки часов на один час назад. При этом несколько регионов попали в разряд исключений. В Удмуртской Республике, Камчатском крае, Чукотском автономном округе, в Самарской и Кемеровской области время не переводили. А в Забайкальском крае и Магаданской области стрелки часов перевели на два часа назад.

Согласно проведенному в 2017 году опросу фонда "Общественное мнение", большинству россиян нравится жить по "зимнему" времени и возвращаться к сезонному переводу часов они не хотят.

Так, три четверти (73%) респондентов считают нецелесообразным вновь возвращаться к вопросу о "зимнем" и "летнем" времени. Противоположного мнения придерживаются 17% россиян. Каждый десятый (10%) затруднился сформулировать свою позицию.

Отвечая на соответствующий вопрос, 82% россиян заявили, что не испытывают неудобств из-за отмены перевода часов. Дискомфорт ощущают 17% респондентов, и связан он, прежде всего, с тем, что им "приходится больше времени проводить в темноте, без солнечного света" (7%).

В целом большинство россиян (80%) предпочитают жить по постоянному времени, а не переводить часы, как раньше, два раза в год (этот вариант нравится 15%), показал опрос, проведенный 4-5 ноября 2017 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.