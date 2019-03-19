Подсветку более 2 тыс. московских объектов выключат во время "Часа Земли"

19.03.19 15:27

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

19 марта. Interfax-Russia.ru - Столица России по традиции присоединится к международной экологической акции "Час Земли", которая пройдет 30 марта, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Ровно на час, с 20:30 до 21:30, в Москве будет отключена архитектурно-художественная подсветка более 2 тысяч объектов. Мы предлагаем присоединиться к акции всем москвичам и отключить свет дома - в знак солидарности с движением по сохранению природных ресурсов планеты", - сказал П.Бирюков журналистам во вторник.

Он напомнил, что в Москве количество зданий и сооружений, у которых в ходе акции "Час Земли" отключается подсветка, с каждым годом растет: с 60 объектов в 2011 году до 2155 - в 2019 году.

По информации заммэра, традиционно погаснет на час подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, стадиона "Лужники", Большого театра, зданий Госдумы и Совета Федерации, Останкинской башни. В списке объектов, которые присоединятся к акции "Час Земли", также здания на улицах Новый Арбат и Тверская, гостиницы и вокзалы, парк "Зарядье", павильоны ВДНХ.

"Впервые будут отключены более 230 установок архитектурно-художественной подсветки, созданных в 2018 году. Среди знаковых объектов я бы назвал Белорусский вокзал, Китайгородскую стену, объекты на набережных Москвы-реки, МХАТ имени Горького, Московский театр на Таганке", - заявил заммэра.

Он добавил, что основной площадкой акции в 2019 году станет парк "Зарядье", в котором представители комплекса городского хозяйства и WWF России ровно на час выключат символический рубильник, погасив декоративную подсветку столичных достопримечательностей.

Международная экологическая акция "Час Земли" в настоящее время объединяет 2 млрд людей в 188 странах мира. Организаторы крупнейшего международного эко-события призывают отключить электричество всего на час, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата, негативного воздействия производств на окружающую среду, а также экономии природных ресурсов.

В российской столице акция проводится с 2009 года правительством Москвы совместно с WWF России.