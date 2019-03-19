Свыше 1,3 тыс. дагестанцев воюют на стороне боевиков в Сирии - Росгвардия

19.03.19 15:30

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

19 марта. Interfax-Russia.ru - Больше тысячи дагестанцев продолжают участвовать в незаконных вооруженных формированиях в Сирии, заявил во вторник журналистам начальник регионального управления Росгвардии Магомед Баачилов.

"Более 1,3 тыс. выходцев из Дагестана продолжают принимать участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований в Сирии", - сказал М.Баачилов.

По его словам, эта цифра приблизительная, "так как часть этих боевиков уничтожена, но в то же время есть молодые люди, которые в большинстве случаев под видом туристов умудряются покинуть Дагестан и присоединиться к боевикам".

"Мы привыкли к тому, что жены боевиков и экстремистов вместе с мужьями или по зову мужей покидали Дагестан, то теперь, к сожалению, есть и незамужние молодые девушки в возрасте от 18 до 25 лет, которые выезжают в Сирию и входят в составы бандформирований", - сообщил М.Баачилов.

Он отметил, что девушек заманивают в "смертельные ловушки" через интернет. "Вербовщики их там обрабатывают, обещают золотые горы и таким обманным путем вовлекают их в террористические ряды. В связи с чем я обращаюсь к родителям, чтобы следили за детьми, и контролировали, с кем они ведут общение и в каких интернет-сообществах они сидят", - подчеркнул М.Баачилов.