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19.03.19 15:30
Свыше 1,3 тыс. дагестанцев воюют на стороне боевиков в Сирии - Росгвардия
"Более 1,3 тыс. выходцев из Дагестана продолжают принимать участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований в Сирии", - сказал М.Баачилов.
По его словам, эта цифра приблизительная, "так как часть этих боевиков уничтожена, но в то же время есть молодые люди, которые в большинстве случаев под видом туристов умудряются покинуть Дагестан и присоединиться к боевикам".
"Мы привыкли к тому, что жены боевиков и экстремистов вместе с мужьями или по зову мужей покидали Дагестан, то теперь, к сожалению, есть и незамужние молодые девушки в возрасте от 18 до 25 лет, которые выезжают в Сирию и входят в составы бандформирований", - сообщил М.Баачилов.
Он отметил, что девушек заманивают в "смертельные ловушки" через интернет. "Вербовщики их там обрабатывают, обещают золотые горы и таким обманным путем вовлекают их в террористические ряды. В связи с чем я обращаюсь к родителям, чтобы следили за детьми, и контролировали, с кем они ведут общение и в каких интернет-сообществах они сидят", - подчеркнул М.Баачилов.
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