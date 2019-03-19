Запуск Коммунарской линии Московского метро намечен на 2022-2023 годы

19.03.19 15:33

© РИА Новости. Евгений Биятов

19 марта. Interfax-Russia.ru - Строительство Коммунарской линии Московского метро планируется начать в этом году и закончить в 2022-2023 годах, заявил журналистам во вторник глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Уже до конца этого года мы приступим к строительству Коммунарской линии метро на участке от станции "Улица Новаторов" до "Коммунарки", - сказал А.Бочкарев.

По его словам, весь участок ветки до "Коммунарки" будет подземным, тогда как перспективный радиус до "Троицка", строительство которого начнется позднее, может быть частично надземным.

"По нашим оценкам, запуск Коммунарской линии состоится в 2022-2023 годах", - сказал А.Бочкарев.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что подрядчик новой радиальной линии от станции Московского центрального кольца "Крымская" до Троицка будет определен в ближайший месяц.

"Уже в течение ближайшего месяца мы определим подрядчика на строительство этой линии и через месяц начнем работы", - сказал М.Хуснуллин.

Он подчеркнул, что это самая длинная из новых строящихся радиальных линий метро в Москве, протяженностью 30 км.

"Новый радиус свяжет станцию Московского центрального кольца "Крымская", дойдет до станции "Улица Новаторов" на Большой кольцевой линии метро, протянется до территории административно-делового центра в Коммунарке и далее выйдет до Троицка", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, эта линия существенно разгрузит действующую Сокольническую линию метро, а также крупные дороги на юге и юго-западе столицы.