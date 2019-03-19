Росрыболовство использует действующие электронные площадки для крабовых аукционов

19.03.19 15:41

© РИА Новости. Александр Лыскин

19 марта. Interfax-Russia.ru - Росрыболовство будет использовать уже существующие электронные площадки для проведения аукционного распределения части квоты на вылов крабов, сообщил "Интерфаксу" замруководителя Росрыболовства Василий Соколов в кулуарах конференции "Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики перспективы" во вторник в Мурманске.

"Электронные площадки уже существуют. Есть определенные правительством шесть площадок, и электронные торги мы уже проводим, к примеру, по рыбоводным участкам. Проводим уже год, есть определенные проблемы, но все технически решаемо, и площадка работает", - сказал он, отвечая на вопрос о том, потребуются ли дополнительные затраты для проведения аукционов на крабовые квоты.

Ранее во вторник министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что одобренный правительством РФ законопроект, предусматривающий аукционное распределение части квоты на вылов крабов, может быть принят в 2019 году.

Согласно размещенному на сайте кабинета министров распоряжению от 18 марта 2019 года, законопроект внесен в Госдуму.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 14 марта 2019 года. Документ носит название "О внесении изменений в федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов". Он предусматривает распределение 50% объёма квот на добычу крабов путём проведения аукциона в электронной форме.

Предлагается ввести новый вид квот - на добычу крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства. Они будут распределяться между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в долевом соотношении по результатам проведения аукциона.

По расчётам Росрыболовства, проведение аукционов позволит пополнить федеральный бюджет на 82 млрд рублей.