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19.03.19 16:35
За год в Москве планируется открыть 14 новых станций метро
"В этом году мы планируем построить 32,9 км линий метро и 14 новых станций. Строительство новых станций Сокольнической линии метро завершится к концу весны, а Некрасовской - осенью", - сказал А.Бочкарев.
По его словам, также до конца года предполагается закончить возведение двух станций на восточном участке Большого кольца метро.
Ранее сообщалось, что в этом году только за пределами МКАД будут открыты восемь новых станций метро. Четыре станции - "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского", "Косино" - появятся в составе Некрасовской линии.
Ещё четыре станции появятся на территории "новой" Москвы в рамках продления Сокольнической линии метрополитена ("Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка").
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал "Интерфаксу", что в период с 2019-го до конца 2023 года в столице планируется построить 41 станцию метро.
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