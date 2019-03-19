За год в Москве планируется открыть 14 новых станций метро

19.03.19 16:35

РИА Новости. Максим Блинов

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - По итогам 2019 года в Москве планируется завершить строительство 14 станций метро на Большой кольцевой, Некрасовской и Сокольнической линиях метро, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"В этом году мы планируем построить 32,9 км линий метро и 14 новых станций. Строительство новых станций Сокольнической линии метро завершится к концу весны, а Некрасовской - осенью", - сказал А.Бочкарев.

По его словам, также до конца года предполагается закончить возведение двух станций на восточном участке Большого кольца метро.

Ранее сообщалось, что в этом году только за пределами МКАД будут открыты восемь новых станций метро. Четыре станции - "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского", "Косино" - появятся в составе Некрасовской линии.

Ещё четыре станции появятся на территории "новой" Москвы в рамках продления Сокольнической линии метрополитена ("Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка").

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал "Интерфаксу", что в период с 2019-го до конца 2023 года в столице планируется построить 41 станцию метро.