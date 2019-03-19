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19.03.19 16:41
Первые обучающиеся по программам граждан предпенсионного возраста на Ямале станут водителями вездехода
Так, обучение начали три сотрудника муниципального унитарного предприятия "Надымские городские электрические сети", им в их нынешней работе периодически приходится объезжать объекты, в том числе и в труднодоступных местах.
"Именно поэтому и возникла потребность в овладении навыками вождения вездехода", - говорится в пресс-релизе.
Всего же в текущем году на Ямале планируется обучить 290 человек предпенсионного возраста.
Представитель департамента занятости населения ЯНАО Владимир Галишников сообщил агентству "Интерфакс-Урал", что на эти цели выделено 24,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 23,5 млн рублей.
"Кто-то будет переобучен, кто-то просто сможет повысить свою квалификацию", - отметил В.Галишников.
Обучение будет проводиться дистанционно или очно, как на территории округа, так и за его пределами.
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