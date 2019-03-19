Разобраться спокойно: глава Якутии призвал не допустить разжигания межнациональной розни в республике
  
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19.03.19 16:44

МВД Якутии проведет тотальные проверки в сферах деятельности, где заняты мигранты

© РИА Новости. Вадим Жернов
19 марта. Interfax-Russia.ru - Глава МВД Якутии Владимир Прокопенко дал указание провести дополнительные проверки в сферах, где используется труд мигрантов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Все преступления, совершаемые мигрантами, находятся и будут находиться на особом контроле. Даны указания всем подразделениям полиции, совместно с надзорными органами, провести дополнительные тотальные проверки в сферах миграционного законодательства, незаконного предпринимательства, пассажирских перевозок", - заявил министр на рабочей встрече с представителями госвласти Киргизии.

Делегация Киргизии во главе с заместителем председателя государственной службы миграции Саматом Токтоболотовым прибыла в Якутск во вторник.

В.Прокопенко резко осудил преступление, совершенное гражданином Киргизии в отношении жительницы Якутска, отметили в пресс-службе.

"Мы живем в многонациональной республике, жители которой очень доброжелательны, бескорыстны и всегда радушно принимают гостей. Однако, эти качества не дают приезжим права вести себя в несоответствии с законом. Каждому из них нужно ценить оказанное доверие, с уважением относиться к якутскому народу, чтить его традиции, привычный уклад жизни и, разумеется, не выходить за рамки российского законодательства", - сказал В.Прокопенко.

По словам министра, "нельзя допустить, чтобы преступление привело к межнациональной розни". Он призвал представителей делегации из Киргизии провести целенаправленную работу по укреплению межнационального согласия.

Как сообщалось, 17 марта уроженец Киргизии в Якутске похитил и изнасиловал местную жительницу. Ей удалось сбежать. Обвиняемый был задержан и помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование) и ч.1 ст.126 УК РФ (похищение человека).

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс, жители провели массовые выступления против мигрантов.

Глава Якутии призвал не допустить разжигания межнациональной розни и пообещал усилить в республике борьбу с незаконной миграцией и предпринимательством.

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