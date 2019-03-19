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19.03.19 17:03

Более 100 иностранных делегаций ожидают на ЯМЭФ-2019

Фото ЯМЭФ
19 марта. Interfax-Russia.ru - Количество иностранных делегаций на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) увеличится в этом году с 70 до 100, отметил сопредседатель оргкомитета форума, сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.

"Конкуренция у нас будет достаточно сильная при обсуждении (на форуме - ИФ). Мы предварительно оцениваем количество иностранных делегаций, которые будут участвовать на форуме, около 100. Также около 60 субъектов РФ направят своих участников для работы на форуме", - сказал А. Назаров на заседании программного комитета ЯМЭФ в Москве.

По его словам, в этом году традиционно на форуме будут две почётные делегации - из Франции и Сирии. Среди российских делегаций этот статус получили представители Санкт-Петербурга и Башкортостана.

"Мы в этом году расширили международную повестку, в этом году у нас будет в два раза больше международных мероприятий. Пройдёт большая секция "Россия - Африка: эволюция решений", 30 африканских стран уже подтвердили свое участие. Я думаю, здесь будет очень результативная работа", - рассказал А. Назаров.

Подобные диалоги пройдут с делегациями Китая, странами Арабского мира и Латинской Америки, уточнил сопредседатель оргкомитета.

Юбилейный V Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 17-20 апреля 2019 года, площадкой для мероприятия по традиции станет отель Mriya Resort & SPA на юге полуострова.

Организаторы ожидают более 3 тысяч участников.

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