Полиция задержала группу людей, громивших овощные киоски в Якутске

20.03.19 06:18

© РИА Новости. Максим Богодвид

20 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции задержали группу молодых людей, нападавших на киоски, где торгуют уроженцы Киргизии, сообщает в среду пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".

"Молодые люди заходили в киоски, где торгуют овощами лица киргизской национальности и предлагали им прекратить работу. Такие факты зафиксированы в Якутске. В настоящее время такая группа молодых людей задержана сотрудниками полиции", - сообщает начальник межмуниципального управления МВД России "Якутское" Николай Кульбертинов.

Он призвал жителей Якутска отказаться от противоправных действий в отношении мигрантов и напомнил, что за такие деяния может быть как административная, так и уголовная ответственность.

Как сообщалось, 17 марта уроженец Киргизии в Якутске похитил и изнасиловал местную жительницу. Ей удалось сбежать. Обвиняемый был задержан и помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование) и ч.1 ст.126 УК РФ (похищение человека).