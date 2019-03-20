Видеоролик в поддержку косаток и белух из "китовой тюрьмы" создали экологи и сахалинские актеры

20.03.19 06:24

© РИА Новости. Вера Костамо

20 марта. Interfax-Russia.ru - Группа помощи морским животным "Друзья океана" и актеры Сахалинского международного театрального центра им.Чехова создали социальный видеоролик в поддержку косаток и белух, находящихся в "китовой тюрьме" в Приморье, сообщает в среду пресс-служба экологической организации.

В социальном ролике "у меня есть друг" шесть актеров Чехов-центра призывают жителей России выступить против отлова и содержания в неволе китов и дельфинов. Также актеры обращают внимание общественности на судьбу морских млекопитающих из "китовой тюрьмы".

Ролик создан по мотивам известного видеоролика My Friend Is с участием звезд Голливуда в защиту дельфинов, жестоко отлавливаемых в бухте Тайцзы в Японии.

"К сожалению, Россия - единственная страна, где происходит жестокий отлов косаток и белух. В нашей стране закон позволяет их отлавливать в учебных и культурно-просветительских целях, но по факту после отлова их продают в зарубежные океанариумы. Из-за человеческой жадности китов и дельфинов крадут у матерей в младенческом возрасте, содержат в тесных бассейнах, ломают психику и учат посредством голода "культурно просвещать" нас и наших детей", - отмечают экологи.