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20.03.19 06:24
Видеоролик в поддержку косаток и белух из "китовой тюрьмы" создали экологи и сахалинские актеры
В социальном ролике "у меня есть друг" шесть актеров Чехов-центра призывают жителей России выступить против отлова и содержания в неволе китов и дельфинов. Также актеры обращают внимание общественности на судьбу морских млекопитающих из "китовой тюрьмы".
Ролик создан по мотивам известного видеоролика My Friend Is с участием звезд Голливуда в защиту дельфинов, жестоко отлавливаемых в бухте Тайцзы в Японии.
"К сожалению, Россия - единственная страна, где происходит жестокий отлов косаток и белух. В нашей стране закон позволяет их отлавливать в учебных и культурно-просветительских целях, но по факту после отлова их продают в зарубежные океанариумы. Из-за человеческой жадности китов и дельфинов крадут у матерей в младенческом возрасте, содержат в тесных бассейнах, ломают психику и учат посредством голода "культурно просвещать" нас и наших детей", - отмечают экологи.
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