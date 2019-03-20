Редчайший дальневосточный леопард позировал для туристов в нацпарке Приморья

20.03.19 06:26

© РИА Новости. Виталий Аньков

20 марта. Interfax-Russia.ru - Туристам из Индии и Монако в нацпарке на юго-западе Приморья удалось сделать фотографии самой редкой кошки на планете - дальневосточного леопарда.

Туристы прибыли в Россию специально для того, чтобы увидеть дальневосточного леопарда. Встретить эту кошку - большая редкость даже для сотрудников нацпарка, ежедневно работающих в лесу. Специальное укрытие для фотографов дикой природы подарило туристам эту возможность, сообщает в среду пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

Туристам позировал самец Leo 12M по имени Тайфун. Он медленно прошелся перед объективами фотографов. Казалось, он чувствует, что за ним следят, и внимательно прислушивался к каждому шороху.

"Мы понимали, что леопард - неуловимый хищник, которого спугнет мельчайший посторонний звук, поэтому сохраняли тишину. Когда он все же позволил нам увидеть себя, мы получили небывалый приток адреналина. В его мягкой поступи ощущалась невероятная осторожность. Мы при этом чувствовали себя в полной безопасности в укрытии. Однако в действительности человек представляет более значимую угрозу леопарду, а не наоборот, ведь именно люди довели таких прекрасных существ до грани исчезновения", - поделился своими впечатлениями турист Франсуа Вюрц, слова которого цитирует пресс-служба.

Гости отметили, что "Земля леопарда" - единственное место в мире, где турист может увидеть дальневосточного леопарда в естественной среде обитания.

"Он вышел к нам, словно из сказки. Я видел леопардов в Индии и Африке, но встреча с дальневосточным подвидом оказалось волшебной. Увидеть такую кошку на фоне снега - невероятно. Это несравнимо с наблюдением за животными в зоопарках - в глазах дикого зверя читается радость свободы. Прекрасно, что здесь эти животные находятся под защитой от браконьерства и вырубок леса", - отметил турист Абхилаш Сикар, слова которого приводятся в сообщении.