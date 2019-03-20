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20.03.19 07:27
Более 30 человек было эвакуировано во время ночного пожара в многоэтажном жилом доме в Красноярске
На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит квартира на втором этаже, плотное задымление в подъезде. С помощью двух звеньев газодымозащитной службы началась эвакуация жильцов подъезда. В пострадавшей квартире никого не было, пожарными по лестничным маршам было спасено 33 человека, из них 8 детей", - говорится в сообщении.
В результате пожара никто не пострадал, людей в горевшей квартире обнаружено не было. На тушение огня у пожарных ушло около получаса, было задействовано 30 человек и 11 единиц техники.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
Отмечается, что проезд пожарных машин к дому был затруднен из-за припаркованных во дворе личных автомобилей.
"Сотрудникам МЧС пришлось прокладывать длинные магистральные линии, что усложнило их работу во время тушения огня. Не смогла въехать во двор многоэтажного дома и пожарная автолестница, хотя она в этот раз и не понадобилась", - подчеркивают в ведомстве.
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