Более 30 человек было эвакуировано во время ночного пожара в многоэтажном жилом доме в Красноярске

20.03.19 07:27

© РИА Новости. Григорий Сысоев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Пожар произошел в ночь на среду в 10-этажном жилом доме в Красноярске, людей эвакуировали по лестничным маршам, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит квартира на втором этаже, плотное задымление в подъезде. С помощью двух звеньев газодымозащитной службы началась эвакуация жильцов подъезда. В пострадавшей квартире никого не было, пожарными по лестничным маршам было спасено 33 человека, из них 8 детей", - говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал, людей в горевшей квартире обнаружено не было. На тушение огня у пожарных ушло около получаса, было задействовано 30 человек и 11 единиц техники.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

Отмечается, что проезд пожарных машин к дому был затруднен из-за припаркованных во дворе личных автомобилей.

"Сотрудникам МЧС пришлось прокладывать длинные магистральные линии, что усложнило их работу во время тушения огня. Не смогла въехать во двор многоэтажного дома и пожарная автолестница, хотя она в этот раз и не понадобилась", - подчеркивают в ведомстве.