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20.03.19 08:10

Путин обсудит с министрами итоги развития Крыма

© РИА Новости. Алексей Никольский
20 марта. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин в среду проведет очередное совещание с членами правительства, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основной темой встречи станет обсуждение итогов социально-экономического развития Крыма и Севастополя за 2014-2018 годы", - говорится в сообщении.

С докладами по этому поводу выступят главы субъектов Сергей Аксенов и Дмитрий Овсянников.

Помимо этого, собравшиеся обсудят ряд текущих актуальных тем, добавили в пресс-службе.

В понедельник в пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией президент посетил полуостров, где ознакомился с реализацией ряда инфраструктурных проектов и встретился с крымчанами.

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