Температурный рекорд 60-летней давности побит во Владивостоке

20.03.19 08:11

© РИА Новости. Виталий Аньков

20 марта. Interfax-Russia.ru - Синоптики зафиксировали очередной температурный рекорд во Владивостоке, минувший вторник в городе выдался самым жарким за 59 лет.

"Во Владивостоке вчерашний день оказался самым теплым с начала марта. Воздух прогрелся до + 14-16 градусов. Абсолютный максимум на эту дату, который удерживался в столице Приморья с 1959 года, был перекрыт на 5,2 градуса", - сообщила в среду пресс-служба Примгидромета.

Однако к утру среды температура воздуха в городе понизилась до плюс 2-5 градусов.

В предстоящие сутки прогнозируется ухудшение погоды, в четверг в крае ожидается дождь, переходящий в снег, на дорогах - гололед.

Первый месяц весны в Приморье начался аномальным теплом, так, в один из первых дней марта был побит температурный рекорд 20-летней давности.