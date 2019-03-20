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20.03.19 08:11
Температурный рекорд 60-летней давности побит во Владивостоке
"Во Владивостоке вчерашний день оказался самым теплым с начала марта. Воздух прогрелся до + 14-16 градусов. Абсолютный максимум на эту дату, который удерживался в столице Приморья с 1959 года, был перекрыт на 5,2 градуса", - сообщила в среду пресс-служба Примгидромета.
Однако к утру среды температура воздуха в городе понизилась до плюс 2-5 градусов.
В предстоящие сутки прогнозируется ухудшение погоды, в четверг в крае ожидается дождь, переходящий в снег, на дорогах - гололед.
Первый месяц весны в Приморье начался аномальным теплом, так, в один из первых дней марта был побит температурный рекорд 20-летней давности.
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