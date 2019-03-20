Все станции московского метро оснащены терминалами для бесконтактной оплаты проезда

20.03.19 08:13

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

20 марта. Interfax-Russia.ru - Оплатить проезд с помощью банковской карты или смартфона через терминал на турникете теперь можно на всех станциях московского метро, сообщает сайт мэрии российской столицы в среду.

Устройства для бесконтактных платежей установлены на одном или двух турникетах в вестибюлях. Пассажиры могут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов с функцией бесконтактной оплаты, говорится в сообщении.

Стоимость одной поездки в городском транспорте при бесконтактном способе оплаты составляет 42 рубля.

Всего в столичной подземке насчитывается уже более 550 турникетов, через которые можно пройти с помощью банковской карты или смартфона. Терминалы для оплаты проезда бесконтактным способом отмечены специальными наклейками.

"Мы продолжим оснащать турникеты в метро ридерами для бесконтактных платежей. По количеству таких турникетов Москва - первая в мире. Оплатить проезд с помощью бесконтактной технологии быстрее, чем купить билет в кассе без очереди, а затем дойти до турникета. Особенно такой способ удобен в утренние и вечерние часы пик", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москва Максим Ликсутов.

По его оценке, пассажиры смогут сэкономить около восьми минут в день, оплачивая проезд банковской картой или смартфоном. Бесконтактным способом также можно оплатить проезд на Московском центральном кольце (МЦК). Эта услуга будет доступна и на турникетах Московских центральных диаметров (МЦД). Первые из них (МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск) планируется открыть для пассажиров в конце 2019 - начале 2020 года.