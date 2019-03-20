Научный консилиум проверяет состояние косаток и белух в приморской "китовой тюрьме"

20.03.19 08:16

Фото "Интерфакса"

20 марта. Interfax-Russia.ru - Экспертная группа, созданная консилиумом ученых во главе с Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства (ВНИРО), приступила к оценке состояния незаконно отловленных краснокнижных косаток и маленьких белух, содержащихся в "китовой тюрьме" в Приморье.

"Научный консилиум начал работу в бухте Средней", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель ВНИРО.

Консилиум ученых создан для исполнения поручения руководства страны. Специалисты на месте должны оценить состояние животных и решить, кого из них можно выпустить, а кто отправится в океанариумы. Общественные организации, которые не вошли в состав консилиума, считают намерение отправить незаконно выловленных животных в развлекательные заведения незаконным.

Группа экспертов, которые решают судьбу животных, состоит из ветеринаров и сотрудников специализированных учреждений. Они проведут забор крови, осмотр и наблюдение. В десятидневный срок будут даны заключения по каждой косатке. До конца месяца проведут аналогичную работу с белухами.

Независимые экологические организации подчеркивают, что именно ВНИРО выдал разрешение на отлов косаток и белух, которые впоследствии оказались в "китовой тюрьме" и беспристрастно решить вопрос о судьбе животных рыбохозяйственной науке помешает явный "конфликт интересов".

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что в бухте содержится 11 косаток и 90 белух, животные выловлены с многочисленными нарушениями закона, их планировали продать за границу в китайские океанариумы. Возбуждены уголовные и административные дела.

Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики говорят, что животные сбежали, экологи уверены, что они погибли. Ученые указывают на плачевное состояние некоторых животных, в том числе на нарушение кожных покровов и риск развития инфекционных заболеваний.