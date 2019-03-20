Путин назначил Текслера и.о. главы Челябинской области вместо Дубровского

20.03.19 08:34

© РИА Новости. Михаил Климентьев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин принял отставку губернатора Дубровского. Исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер", - сказал он.

Ранее А.Текслер занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ.

"Принять отставку губернатора Челябинской области Дубровского Б.А. по собственному желанию. Назначить Текслера Алексея Леонидовича временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Челябинской области", - говорится в тексте указа, распространенном пресс-службой Кремля.

В ходе встречи президента РФ с А.Текслером, показанной телеканалом "Россия 24", последний сказал: "Владимир Владимирович, я готов возглавить регион [...] Что касается основных задач - конечно, в фокусе внимания будут национальные проекты, в том числе экология".

Ранее во вторник президент России в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России", обращаясь к директору департамента Минэнерго Евгению Грабчаку, заявил: "Не знаю, слышали вы или нет - хочу забрать из министерства одного из ваших коллег, первого заместителя Текслера".

"У всех была определенная тревога, что мы забираем много людей - до этого еще заместителя забрали. Но я смотрю на вас, на вашего коллегу и думаю, что у вас еще большой задел кадровый в министерстве, есть и кого в самом министерстве двигать, есть и те, кого можно будет взять на вырост, на другую самостоятельную работу", - отметил президент.

В последнее время имя А.Текслера фигурировало в слухах о возможных перестановках в губернаторском корпусе.

С уходом А.Текслера вновь потребуется новый куратор для электроэнергетики. В минувшем ноябре после ухода из Минэнерго Вячеслава Кравченко рынок обсуждал ряд внешних кандидатур на его место, но в итоге ответственным за электроэнергетику стал А.Текслер.

Е.Грабчак, которому В.Путин сообщил об изменениях в карьере А.Текслера, занимается в Минэнерго именно этой отраслью - он директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике. Один раз сценарий повышения собеседника президента на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" уже был реализован: директор аналитического центра Минэнерго Павел Сорокин вскоре после разговора с В.Путиным стал заместителем министра, курирующим нефтянку.

Министр энергетики РФ Александр Новак пожелал своему бывшему заместителю успехов на новом посту. "Алексей Текслер за время работы в Минэнерго внёс большой вклад в развитие ТЭК [...] Под его непосредственным руководством вырабатывалась и успешно реализовывалась государственная политика по отдельным направлениям деятельности в сфере ТЭК и смежных отраслях, в том числе по вопросам формирования прогнозов развития отрасли. Последние несколько месяцев Алексей Текслер также курировал электроэнергетическую отрасль - и уже добился немалых результатов",- цитирует слова министра пресс-служба ведомства.

"В ближайшее время будет произведено перераспределение обязанностей между заместителями министра энергетики",- добавил А.Новак.

А.Текслер родился 19 января 1973 года в Челябинске.

В 1995 году с отличием окончил Норильский индустриальный институт по специальности "экономика и управление в металлургии", инженер-экономист.

До перехода в Минэнерго в 2013 г. А.Текслер успел поработать как в бизнесе (в "Норникеле" (MOEX: GMKN) и "Полюсе"), так и во власти - в 2008-2009 гг. он был главой администрации Норильска.

Б.Дубровский родился 22 ноября 1958 г. в Магнитогорске. Окончил Магнитогорскую горно-металлургическую академию по специальности "обработка металлов давлением", Академию народного хозяйства при правительстве РФ.

С 1976 г. работал на ММК. В 2000 г. был назначен заместителем коммерческого директора - начальником управления оборудования комбината. Два года спустя, в 2002 г., стал техническим директором - главным инженером ОАО "ММК" (MOEX: MAGN). В 2002-2003 гг. также являлся генеральным директором ОАО "Магнитогорский метизно-металлургический завод".

В 2003-2008 гг. занимал пост директора по сбыту на внутреннем рынке, директором по сбыту, исполнительным директором ОАО "ММК".

В 2009-2011 гг. работал первым заместителем генерального директора Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод", однако в 2011 году вернулся в ММК на должность генерального директора.

15 января 2014 года был назначен врио губернатора Челябинской области, сменив в этой должности Михаила Юревича. На выборах губернатора региона 15 сентября 2014 года победил с большим отрывом.

18 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла решение по возбужденному в августе 2018 года делу о сговоре при проведении госзакупок на ремонт автодорог в Челябинской области. "Установлено наличие двух антиконкурентных соглашений. Участниками первого являются губернатор Челябинской области (Борис Дубровский - ИФ), министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО "Южуралмост", - говорилось в сообщении ФАС.

Кроме того, ФАС России выявила антиконкурентное соглашение АО "Южуралмост" с непосредственным заказчиком торгов на выполнение ремонта автомобильных дорог региона - министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. ФАС отмечает, что заключению контрактов именно с АО "Южуралмост" также способствовал Б.Дубровский. Результатом соглашений стало ограничение конкуренции на рынке дорожного строительства в регионе.

В пресс-службе губернатора Челябинской области "Интерфаксу" накануне сообщили, что не согласны с выводами ФАС. "Дорожные" споры с ФАС продолжаются не первый год, накоплена достаточная практика, есть прецеденты, когда нами были выиграны несколько дел во всех инстанциях, включая Верховный суд. Все претензии ФАС были разбиты полностью. Мы будем придерживаться этой стратегии и доказывать в судебном порядке свою правоту. Практика показывает, что это реально", - заявляли в пресс-службе.