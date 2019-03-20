Уральский полпред представит и.о. губернатора Челябинской области Текслера в среду

20.03.19 09:08

© РИА Новости. Михаил Климентьев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов в среду примет участие в церемонии по представлению исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" заместитель полпреда Борис Кириллов.

"Полпред представит его органам власти и управления Челябинской области. Церемония пройдет сегодня (20 марта - ИФ) в Челябинске", - сказал Б.Кириллов.

Во вторник Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера, который ранее занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ.

Выборы нового губернатора состоятся 8 сентября 2019 года.

Председатель областного парламента Владимир Мякуш в среду заявил журналистам, что назначенный и.о. губернатора Челябинской области Алексей Текслер может рассчитывать на поддержку регионального отделения (ЧРО) "Единой России" на выборах главы региона.

"В конце мая депутаты Законодательного собрания области назначат дату выборов главы региона. Какой бы способ выдвижения ни выбрал Алексей Текслер, он может рассчитывать на поддержку регионального отделения партии "Единая Россия", - отметил В.Мякуш в своем комментарии для СМИ.

По его словам, регион должен сохранить конструктивное взаимодействие двух ветвей власти - законодательной и исполнительной.

"За прошедшие пять лет в Челябинской области удалось сделать немало. Две ветви власти нашего региона - исполнительную и законодательную - всегда отличал командный, конструктивный стиль работы. Я уверен, мы его сохраним", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что новому руководителю понятны проблемы региона.

"Алексей Текслер родом из Челябинска, проблемы области ему будут близки и понятны. Он был связан с металлургической отраслью, что тоже важно для нашего региона, имеет управленческий опыт, руководил муниципалитетом. Все это необходимый багаж для руководства областью", - сообщил В.Мякуш.