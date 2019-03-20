Бывшего зампреда правительства Хабаровского края Шихалева арестовали по делу о миллиардном хищении

20.03.19 09:03

© РИА Новости. Виталий Безруких

20 марта. Interfax-Russia.ru - Центральный районный суд в Хабаровске по ходатайству следователя арестовал на два месяца бывшего заместителя губернатора региона Василия Шихалева по уголовному делу о крупном мошенничестве в лесной сфере.

"Василий Шихалев арестован до 17 мая", - сообщил журналистам представитель суда.

По его словам, решение об аресте второго фигуранта - Василия Пудовкина - еще не принято.

Как сообщалось, следственные органы возбудили уголовное дело, фигурантами которого стали экс-чиновник правительства Хабаровского края, курировавший лесную отрасль, и гендиректор одной из местных компаний.

На сайте Генпрокуратуры РФ сообщается, что с октября 2013 г. по сентябрь 2018 г. чиновник, отвечающий в правительстве региона, в том числе, за реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, директором которой был его знакомый.

В ходе проверки, проведенной управлением Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, выяснилось, что лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 млрд рублей.

Кроме того, по данным управления Генпрокуратуры, компания незаконно вырубила лес на сумму более 9 млн рублей.

На основании представленных материалов в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве). В отношении руководителя организации-лесопользователя возбуждено дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество), ч. 5 ст. 33, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий).

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что в правительстве региона были проведены следственные мероприятия в рамках уголовного дела о крупных хищениях в сфере лесной отрасли.

"Проверка инициирована губернатором Сергеем Фургалом. Проверяется деятельность чиновников из команды прошлого главы региона. Подробности не разглашаются" - сказал собеседник агентства. В рамках проверочных мероприятий в правительстве прошла выемка соответствующей документации.

Лесную отрасль в 2013-2018 гг. курировал первый заместитель председателя правительства края Василий Шихалев.