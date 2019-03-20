Текслер намерен заняться решением проблем экологии Челябинской области

20.03.19 09:23

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

20 марта. Interfax-Russia.ru - Назначенный и.о. губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.

"Владимир Владимирович, я готов возглавить регион", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в ответ на предложение встать во главе области. Кадры встречи были показаны по телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Что касается основных задач, конечно, в фокусе внимания будут национальные проекты, в том числе экология", - отметил А.Текслер.

Он констатировал наличие экологических проблем в Челябинской области и необходимость их решать.

"Но и социально-экономическое развитие, рост благосостояния жителей, дороги, сельское хозяйство", - продолжил перечислять задачи А.Текслер, отметив, что Челябинская область является не только промышленным, но и аграрным регионом.