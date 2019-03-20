Шестун решил прекратить голодовку - СПЧ

20.03.19 09:33

© РИА Новости. Евгений Биятов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун принял решение прекратить голодовку после встречи с членами Совета по правам человека при президенте РФ, сообщает пресс-служба СПЧ.

"Председатель Совета Михаил Федотов и член СПЧ, руководитель постоянной комиссии по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений Андрей Бабушкин сегодня посетили СИЗО-1 УФСИН России по Москве для проверки условий содержания граждан", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Как сообщил М.Федотов, в СИЗО посетили, в том числе, А.Шестуна, который уже 40 дней проводит голодовку.

"Шестун, конечно, очень ослаб и видно, как замедлены его движения. Мы договорились, что с понедельника он начнет выходить из голодовки под контролем врачей. В ходе беседы нам также удалось снять некоторые конкретные озабоченности подследственного, в частности, касающиеся консультаций кардиолога, использования глюкометра и тонометра, работы кнопки вызова в камере и другие", - сообщил глава СПЧ.

А.Шестун также попросил членов совета не переводить его в СИЗО федеральной подчиненности и направить его на обследование в центр имени Бакулева. "Мы рады, что Шестун выразил намерение в понедельник выйти из голодовки. Этот процесс будет достаточно длительным и займет около месяца, но теперь в этом уже есть некая определенность", - добавил А.Бабушкин, слова которого приводят в пресс-службе.

В свою очередь, супруга экс-главы Серпуховского района подтвердила "Интерфаксу" информацию от СПЧ.

"Все как в официальном сообщении. Михаил Александрович уже во второй раз "выводит" Александра Вячеславовича из голодовки, и мы ему за это очень признательны", - сказала агентству Юлия Шестун.

А.Шестун был задержан и арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в середине июня 2018 года.