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20.03.19 09:40
Смольный проведет ревизию договоров "Водоканала"
"Мы будем проверять все расходные договоры с целью приведения их к рыночным условиям и, соответственно, сокращение операционных и капитальных затрат. Главным результатом этой деятельности должна стать остановка темпа роста тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на 2020 год", - сказал собеседник агентства.
По его словам, конкретные результаты деятельности по оптимизации расходов ГУП "Водоканал" планируется получить в 2019 году. "Речь идет о восстановлении городских фонтанных комплексов. Как известно, на это ГУП "Водоканал" выделяется субсидия из городского бюджета. В условиях дефицита бюджетных средств ежегодно в городе ремонтируются один, максимум - два фонтана. Это привело к тому, что из 105 городских фонтанов и фонтанных комплексов 55 нуждаются в восстановлении, они практически полностью разрушены", - добавил представитель пресс-службы.
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