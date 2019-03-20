Смольный проведет ревизию договоров "Водоканала"

20.03.19 09:40

© РИА Новости. Анна Волкова

20 марта. Interfax-Russia.ru - Профильный блок администрации Петербурга проведет ревизию договоров ГУП "Водоканал" с целью приведения их к рыночным условиям и остановки роста тарифов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-губернатора Максима Шаскольского.

"Мы будем проверять все расходные договоры с целью приведения их к рыночным условиям и, соответственно, сокращение операционных и капитальных затрат. Главным результатом этой деятельности должна стать остановка темпа роста тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на 2020 год", - сказал собеседник агентства.

По его словам, конкретные результаты деятельности по оптимизации расходов ГУП "Водоканал" планируется получить в 2019 году. "Речь идет о восстановлении городских фонтанных комплексов. Как известно, на это ГУП "Водоканал" выделяется субсидия из городского бюджета. В условиях дефицита бюджетных средств ежегодно в городе ремонтируются один, максимум - два фонтана. Это привело к тому, что из 105 городских фонтанов и фонтанных комплексов 55 нуждаются в восстановлении, они практически полностью разрушены", - добавил представитель пресс-службы.