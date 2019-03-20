Арбитражный суд одобрил достройку домов Urban Group новым застройщиком

20.03.19 09:41

© РИА Новости. Антон Денисов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Московской области одобрил достройку домов компании Urban Group некоммерческим застройщиком Фонда защиты прав дольщиков.

Как сообщили во вторник в Фонде, суд удовлетворил заявление дочерней компании "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства" о приобретении прав застройщика по всем шести жилым комплексам Urban Group: "Митино О2", "Видный город", "Солнечная система", "Опалиха О3", "Лесобережный" и "Лайково". В общей сложности новый застройщик достроит 65 жилых домов и объекты социальной инфраструктуры.

При этом вопрос о передаче земельного участка под строительство школы, детского сада и инженерной инфраструктуры в ЖК "Лайково" перенесен судом на 27 марта в связи с ходатайством КБ "МИА" относительно земельного участка, находящегося в залоге у банка.

"Новый застройщик, в отличие от компании-банкрота, сможет предоставить дольщикам гарантии на построенное жилье, это одно из важных следствий принятого решения. Граждане получат гарантийное обслуживание квартир сроком на пять лет, а также технологического и инженерного оборудования на три года после сдачи объектов", - подчеркнул заместитель генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс.

В свою очередь конкурсный управляющий "Урбан Групп" Светлана Аглинишкене добавила, что договоры с новым застройщиком будут подписаны в ближайшее время.

Как сообщалось, прошлым летом Арбитражный суд Московской области признал банкротами и ввел конкурсное производство сроком на один год в отношении пяти компаний-застройщиков "Урбан Групп". Объекты ГК решено достроить за счет Фонда защиты прав дольщиков, подмосковного бюджета и федеральных средств.

По итогам аудита компании, затраты на достройку 68 домов в шести проектах "Урбан Групп" оценили в 67,6 млрд рублей. Три объекта проблемного застройщика были сданы в конце прошлого года.