Глава Республики Алтай Бердников ушел в отставку

20.03.19 09:53

© РИА Новости. Алексей Дружинин

20 марта. Interfax-Russia.ru - Глава правительства Республики Алтай Александр Бердников уходит в отставку после 13 лет руководства регионом, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре правительства региона в среду.

"Александр Васильевич подал заявление, он уходит в отставку", - сказали в пресс-центре.

А.Бердников сообщил об отставке на своей странице в Facebook.

"В связи с окончанием срока моих полномочий на посту Главы Республики Алтай и переходом на другую работу, мною подано заявление Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчеркиваю, что отставка была добровольной", - пишет он.

"Нам многое удалось сделать, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы. Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики. Президент страны и вы, уважаемые избиратели, определитесь, кто это будет", - отметил глава региона.

Он поблагодарил за работу свою команду и пожелала процветания республике и ее народу.

А.Бердников родился 8 апреля 1953 года в Горно-Алтайске. После окончания школы работал на мебельной фабрике и служил в армии. С 1976 года начал работать участковым инспектором местного ОВД. Впоследствии окончил Барнаульскую специальную среднюю школу подготовки начальствующего состава МВД СССР и Алтайский госуниверситет по специальности "правоведение". В 1993 году был назначен министром внутренних дел Республики Алтай. Также занимал пост главного федерального инспектора по Алтайскому краю в аппарате полномочного представителя президента в СФО.

В декабре 2005 года президентом был назначен на пост главы региона, в 2009 году его четырехлетний срок полномочий был продлен. В результате выборов 14 сентября 2014 года А.Бердников был избран на пост главы региона сроком на 5 лет.

Женат, имеет сына.

А.Бердников награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.