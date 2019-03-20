Бандитский тайник со 100 автоматами и взрывчаткой обнаружен в Подмосковье

20.03.19 09:53

© РИА Новости. ФСБ РФ

20 марта. Interfax-Russia.ru - Один из самых масштабных в современной России арсеналов криминального оружия изъят в Подмосковье в рамках расследования деятельности банды рейдеров, которым вменяются убийства и похищения людей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"В рамках уголовного дела в отношении организованной преступной группы (ОПГ) на территории Московской области обнаружен тайник, из которого изъяты 36 кг взрывчатых веществ, два самодельных взрывных устройства и порядка 100 единиц огнестрельного оружия различных марок и боеприпасов", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

В частности, изъяты гранатометы ("Муха", "Шмель" и другие), автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы ("УЗИ", "Витязь", "Скорпион"), пистолеты и револьверы, часть из них с глушителями, гранаты и запалы к ним; более 15 тыс. патронов, множество основных частей к огнестрельному оружию.

"На счету этой банды похищения и убийства людей, а также вымогательства и рейдерские захваты столичных предприятий. В рамках уголовного дела задержан ряд соучастников, в том числе два киллера", - говорится в пресс-релизе.

В СК при этом отметили, что в настоящее время расследование уголовного дела находится в активной стадии, "поэтому более подробная информация может повредить следствию".

"По изъятому оружию и боеприпасам назначена комплексная экспертиза. Сейчас следователи СК при оперативном сопровождении ФСБ проводят работу, направленную на установление других эпизодов преступной деятельности ОПГ, действовавшей на территории столичного региона в 90-х и 2000-х годах", - говорится в сообщении.