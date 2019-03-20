В Липецке решили бороться с "черными" ассенизаторами

20.03.19 10:05

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

20 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты Липецкого горсовета предлагают ужесточить борьбу с "черными" ассенизаторами, а их действия приравнять к административным правонарушениям, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе городского парламента.

"Вопрос для Липецка очень актуальный. Зачастую жители частного сектора не заключают договоры со специализированными организациями, которые должны вывозить жидкие бытовые отходы, а пользуются услугами неких частников. А последние сливают отходы в реку Воронеж или вывозят в лес. Из-за этого уже несколько лет в самый разгар сезона приходится закрывать городские пляжи", - сказал собеседник агентства.

Правовому управлению горсовета поручено подготовить предложения о внесении изменений в региональный Кодекс об административных правонарушениях в части обращения с жидкими бытовыми отходами.

Предлагается установить для "черных" ассенизаторов штрафные санкции: для частных лиц от 2,5 до 5 тыс. рублей, для должностных - от 5 до 10 тыс., для юридических - от 10 до 50 тыс. рублей.