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20.03.19 10:08
Хирургический корпус онкоцентра в Томске построят к 2022 году
"Срок завершения работ: не позднее 05 декабря 2021года. Стоимость (строительных - ИФ) работ составляет 1 млрд 296,6 млн рублей", - говорится в тексте аукционной документации.
По проекту хирургический корпус рассчитан на 120 коек, а также будет иметь поликлиническое отделение на 200 посещений в смену.
Аукцион на право строительства корпуса пройдет 8 апреля 2019 года.
В пресс-службе администрации Томской области агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что на строительство и оборудование хирургического корпуса из федерального бюджета будет выделено 3,179 млрд рублей, из регионального - 763 млн рублей.
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщал, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Томске построят хирургический корпус областного онкологического диспансера стоимостью почти 4 млрд рублей, а также откроют в 2019 году центр позитронно-эмиссионной томографии, что позволит завершить модернизацию онкологической службы региона, начатую семь лет назад.
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