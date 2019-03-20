Штаб ВВО проверяет воинские части в Забайкалье после сообщения об издевательствах

20.03.19 10:13

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Комиссии штаба Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводят проверку всех соединений и воинских частей, дислоцированных в районе полигона Цугол, после сообщения в соцсетях об издевательствах над солдатами-срочниками в Забайкальском крае, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

"Несмотря на отсутствие в публикации информации о конкретных случаях нарушений, а лишь огульное обвинение всех и вся, комиссиями штаба Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводится проверка всех соединений и воинских частей, дислоцированных в регионе", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе ВВО отмечают, что в каждом подразделении в обязательном порядке размещена информация с номерами телефонов "горячих линий" штаба округа и правоохранительных органов. Также медики ежедневно проводят осмотры личного состава, прохождение службы контролируется командованием армии и округа.

"Малейшее неправомерное действие в отношении военнослужащего по призыву неизбежно влечет жесткие меры ответственности", - подчеркивают в штабе округа.

Ранее сообщалось, что комитет солдатских матерей Забайкалья обратился в военную прокуратуру Читинского гарнизона с просьбой проверить сообщение об издевательствах над солдатами-срочниками в одной из воинских частей региона, размещенное в социальных сетях.

В сообщении от анонимного источника говорилось, что на военном полигоне Цугол "молодые офицеры избивают солдат-срочников, вымогают деньги, заставляют звонить домой и говорить родным, что все хорошо", а также что среди срочников есть попытки суицида.

В военной прокуратуре Читинского гарнизона подтвердили, что обращение комитета принято к рассмотрению.