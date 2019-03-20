Выплаты на строительство жилья получат более 250 селян в Иркутской области

20.03.19 10:15

© РИА Новости. Нина Зотина

20 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил жителям региона первые в текущем году 47 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Всего в 2019 году будет выдано 256 свидетельств на общую сумму 290 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальная сумма выплаты составит более 2,8 млн рублей - средства пойдут на строительство дома для семьи из десяти человек.

Отмечается также, что 181 свидетельство получат молодые семьи и молодые специалисты.

"Обязательное условие (федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий" - ИФ), чтобы 70% получателей были из молодых семей или являлись молодыми специалистами. Конечно, это большой стимул для тех, кто сейчас завершает учебу, кто возвращается на село", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства региона Илью Сумарокова.

Всего за пять лет действия программы с 2014 по 2018 годы в Иркутской области было выдано 937 свидетельств, введено 55,4 тыс. кв. метров жилья, в том числе 38 тыс. кв. м. построено молодежью.