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20.03.19 12:05

Путин дал старт освоению Харасавэйского газового месторождения на Ямале

© РИА Новости. Алексей Дружинин
20 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в режиме телемоста дал старт полномасштабному освоению Харасавэйского месторождения "Газпрома" на полуострове Ямал.

Глава государства в ходе телемоста с Харасавэйским месторождением "Газпрома" на полуострове Ямал заявил, что добыча газа на Ямале к 2030 году вырастет до 310-3160 млрд кубических метров в год.

"Мы знаем с вами, что к 2030 году на Ямале будет добываться 310-360 млрд кубометров газа для потребления внутри страны и поставок на экспорт по "Северному потоку 1" и "Северному потоку 2", - сказал он президент РФ в эфире телеканала "Россия24".

"Это действительно масштабная, огромная и очень интересная работа", - отметил президент.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в свою очередь отметил, что газовые месторождения полуострова Ямал могут стать ядром системы, которая обеспечит поставку газа как на восток, так и на запад.

"Ямал - это не просто центр газодобычи. Ямал - это богатейший газоносный бассейн, и он может стать ядром гибкой системы, которая объединяет газопроводы, которые обеспечивают поставку газа на восток и на запад, что предоставит возможность оперативного маневрирования и оперативного любого перетока газа. Без сомнения такая возможность будет способствовать развитию мирового газового рынка в целом", - сказал Миллер.

"Газпром" летом 2018 года принял решение о начале в 2019 году полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения. Оно расположено на полуострове Ямал, севернее Бованенковского, преимущественно на суше полуострова и частично - в акватории Карского моря. По размеру относится к категории уникальных - запасы газа составляют 2 трлн кубометров (по сумме категорий С1 и С2).

Первоочередным объектом освоения станут сеноман-аптские залежи, начало добычи запланировано на 2023 год, ее проектный уровень - 32 млрд кубометров газа в год. В дальнейшем предполагается освоение более глубоких неоком-юрских залежей.

Особенность месторождения - около 20% запасов приходится на шельф. Для разработки морской части месторождения с берега будут построены скважины с горизонтальным окончанием.

Проектом предусмотрено строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, кустов эксплуатационных газовых скважин, транспортной и энергетической инфраструктуры.

На Харасавэйском месторождении уже созданы объекты жизнеобеспечения, в частности вахтовый жилой комплекс и электростанция собственных нужд.

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