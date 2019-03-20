Более 500 млн рублей выделено в Башкирии на выплаты семьям за первого ребенка

20.03.19 12:00

© РИА Новости. Илья Питалев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Башкирии выделили более 500 млн рублей на единовременные выплаты семьям, в которых родился первый ребенок, сообщила пресс-служба регионального госкомитета по строительству и архитектуре в среду.

"Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение правительства о выделении 523 млн рублей на предоставление семьям единовременной социальной выплаты за рождение первого ребенка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что социальные выплаты получат молодые семьи, подавшие пакет документов по июнь 2019 года включительно. Мера поддержки предусмотрена в рамках региональной программы по улучшению демографической ситуации.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе госкомстроя, размер выплаты составляет 300 тыс. рублей. Участниками программы могут стать молодые семьи, в которых первый ребенок родился до 1 января 2019 года. Подать заявку на получение выплаты они должны не позднее шести месяцев после рождения ребенка.

Программа действовала на протяжении двух лет, участвовать в ней могли семьи, в которых первый ребенок родился с 1 января 2017 до 1 января 2019 года. Выплаты были предусмотрены для семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, напомнил собеседник агентства. С начала действия программы госстрой региона выдал 2764 сертификатов, участниками программы стали более 7300 молодых семей.